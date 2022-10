Na světě není moc bot, které by se při své premiéře na palubovce zapsaly do dějin sportu i historie lidstva. Dá se říct, že modelu Air Jordan XI se to povedlo. Michael Jordan měl na nohách první pár v legendární barevné kombinaci concord, ale asi nejcennější titul kariéry získal hráč s číslem 23 na dresu v černo-červeném provedení. Boty Black/Red XI se tak staly jedním z nejikoničtějších modelů řady Jumpman.