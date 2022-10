V nejistých dobách může přirozenější a přízemnější estetika působit jako ošplouchnutí obličeje studenou vodou. Vklouzni do modelu Dunk Low „Jade“, který tě zahalí do osvěžujících přírodních a optimistických tónů jako Rough Green, Cacao Wow a Marina. Silnější prošívání zpevňuje krycí vrstvy z kůže a semiše, co umocňují textury, na které nebudeš chtít přestat šahat. Tuhle botu Dunk Low jsme doladili odnímatelnými ozdobami z umělého jadeitu. Jadeit, co přitahuje štěstí a přátelství, můžeš nosit buď na teniskách, nebo na zápěstí jako náramek.

Skladová položka (SKU): DR0159-200