34,99 €

Stüssy a Nike jsou tady zpátky s druhým kolem pohodových modelů, které budeš chtít nosit do nekonečna. Od borovic až po palmy, tyhle moderní boty pod společnou značku aktivují představivost a vyzařují pozitivní atmosféru. V druhé kapitole jejich spolupráce bere Stüssy Benassi rovnou na pláž. Snadno se obouvají a zouvají.

Tahle klasika sportovního oblečení je prakticky všudypřítomná. Její nezaměnitelný styl totiž často uvidíš na verandách, podél sluncem zalitých břehů a taky všude jinde. Tahle upravená verze nahrazuje tradiční logo Nike legendární značkou Stüssy a halí se do odstínu off noir.