Model Air VaporMax Plus BETRUE zapojuje dvě legendy Nike – Air Max Plus a Air VaporMax – do připomenutí hnutí LGBTQ a oslavy Pride. Odshora dolů ho zdobí nejvýraznější symboly Pride včetně podrážky inspirované duhovou vlajkou, kombinace růžové a levandulové a symbolu trojúhelníku. Svrchní vrstvu stélky zdobí výrazná zpráva BETRUE.