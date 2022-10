Před 20 lety se bota Air Max 97 stala prvním běžeckým modelem Nike s tlumením Max Air po celé délce. V roce 1998 byl představen model Tuned Air s charakteristickým svrškem z TPU, který připomínal klec. Proto asi nikoho nepřekvapí, že tyto dvě ikony nyní stojí za vznikem modelu Air Max 97 Plus. Hladká a jednoduchá jednotka Max Air v plné délce vyrovnává vertikální zvlněné linie modelu Plus. Designům a inovacím z konce 90. let nechyběla nápaditost, okázalost a troufalost. Tato bota je důkazem toho, jak moc se tyto přístupy odrážely na teniskách.