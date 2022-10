Tahle podoba AM95 může být novou verzí dvou klasických barevných kombinací Air Max nebo moderním jednobarevným mixem dvou barevných akcentů ve vzduchovém polštáři. Záleží, z jakého úhlu se na ni díváš. Nebo zhasni světla a rozsviť baterku, která prozradí reflexní prvky na jazyku a na patě. Ty zvyšují tvoji viditelnost za slabého světla. Ale bez ohledu na to, jak se na ni díváš, verze Split-Style ti ukáže to nejlepší, co legendární střih Air Max nabízí.