Designér Tinker Hatfield navrhl botu Air Max 90 pro novou dekádu. Fenomén viditelné jednotky air vyzdvihl design tenisek do nebývalých výšin. Ikonu běžecké kultury, která nabídla lepší tlumení a pružnost a ještě k tomu se propojila s kulturou, si zamilovali běžci stejně jako fanoušci tenisek. Zvláštní místo si našla taky mezi příznivci britské undergroundové hudební scény.

The Ten: Silueta boty Nike Air Max 90 vyzařuje silnou energii a její dekonstruovaný styl ukazuje světu, co se za každým párem tenisek, který kdy vyrazil do terénu, doopravdy skrývá.