Plodný návrhář Kim Jones přináší svůj evropský styl do kolekce fotbalových modelů Nike, která hledá inspiraci v největší sportovní události planety. Jones mixuje tradiční kousky se svým pestrým stylem a estetikou londýnského punku sedmdesátých let a vytváří díla, která jsou jedinečná a zároveň vyzývavě drzá. Ve snaze vzdát hold kultuře fotbalových ochozů a drsným subkulturám devadesátých let spojuje tenhle mix legendární boty z historie i současnosti Nike. Šněrování mimo středovou osu, jednotka Air-Sole po celé délce i reflexní pásek na kotníku – to všechno přispívá k maximálnímu pohodlí. Fotbalové logo Nike ve stylu smajlíka odkazuje k modelům z historie i k řadě s XI na začátku.