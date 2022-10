Připomeň si revoluci. V roce 1987 se poprvé objevila viditelná jednotka Air a začala se psát historie řady Air Max. To, co vzniklo jako experiment v tlumení bot, se brzy stalo ikonou na atletické dráze i v ulicích. Během let byla několikrát přepracovaná a vylepšená, ale její dědictví stále trvá.