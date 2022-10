Plánuj svůj příští výlet s vůdcem smečky. Model Air Max 1, který kombinuje energii slunce a provedení trailové boty, přidává dobrodružný nádech botě, co jako první představila světu Air. Krycí vrstvy z prvotřídního semiše přecházejí z pouštních odstínů do Worn Blue, logo Swoosh v osvěžujícím tónu Vivid Green přináší klid oázy a dvoubarevná vzdušná síťovina ti zajistí pohodlí, i když se oteplí. Botu zakončují tříbarevné tkaničky, které odkazují na tradiční turistické boty. Na co ještě čekáš?

Skladová položka (SKU): DV3196-800