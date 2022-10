V roce 1988 vznikl jeden z nejznámějších sloganů na světě. Oslavoval životní sílu a odvahu, které od té doby inspirují sportovce po celém světě k rychlejšímu běhu, vyšším skokům a překonávání vlastních možností, i když se jim do cesty staví nejrůznější překážky.



Letos bude tomuhle heslu 30.



Jeho kulaté narozeniny připomíná speciální edice Air Max 1 z kolekce Just Do It s původním písmem a grafickým provedením sloganu z prvního uvedení v roce 1988. K botám dostaneš i gumový přívěsek na klíče inspirovaný legendárním plakátem, který vznikl ve stejném roce.