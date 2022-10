Některé věci je potřeba vidět na vlastní oči. Rozhodně to platilo v roce 1987 při představení modelu Air Max. Byla to první bota vybavená viditelnou průsvitnou jednotkou Air, zákazníci i sportovci tak měli možnost spatřit, jak technologie Air funguje. O třicet let později vzdává bota Air Max 1 Anniversary hold této tenisce, která proslavila tlumení Air a propůjčila mu úžasný vzhled. Přichází se stejným designem jako legendární originál, vylepšená o moderní materiály a svým barevným provedením v odstínu univerzitní modrá odkazuje na minulost.