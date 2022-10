AIR JORDAN VI

GATORADE

225,00 €

Poslední barevná kombinace boty Air Jordan VI je poctou reklamě z roku 1991 „Like Mike", která uchvátila celou generaci příznivců. Je k dispozici v zelené barvě Gatorade a v semišovém provedení. Detaily jako zavazování tkaničky inspirované lahví na vodu, grafika na svrchní vrstvě stélky a krajka "If I could be" na vnitřní straně jazyka tuto poctu dokreslují.