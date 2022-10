30. srpna 1990 dorazil MJ na svém letním turné po Evropě do Barcelony na úvodní zápas španělské ligy. Jak bylo jeho zvykem, nastoupil do hry s plným nasazením a v polovině vystřídal strany, aby si zahrál za oba týmy. Nasbíral 37 bodů a potom přijal roli rozhodčího v soutěži ve smečování. Nejnovější Air Jordan V zdobí barvy dresů, které si během zápasu oblékl, a mozaikový vzor inspirovaný barcelonským pouličním uměním. Třešničkou na dortu je štítek na jazyku „Air Jordan“ přeložený do španělštiny.