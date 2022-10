189,99 €

Model Air Jordan 5 je nadčasová klasika jak pro ostřílené i nové sběratele. Design se dostal do obchodů v nejrůznějších kombinacích materiálů a barev, ale některé verze byly rozdílnější než jiné. To byl taky případ téhle edice bot v nízkém provedení, na které jsou použité slavnostní odstíny a promyšlené designové prvky, co decentně oslavují čínský nový rok.