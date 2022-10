249,99 €

Pro Chrise Gibbse, majitele značky UNION LA, má basketbalová kultura přímou návaznost a organicky splývá se streetovou módou. A tak je promyšlenost téhle série v nejnovějším kole pokračujícího partnerství Jordan x UNION trefná. Bere na vědomí Jordanovy názory a pocity za hranicemi arény, pokračuje v úsilí zachytit holistický náhled na konec 80. a počátek 90. let, který byl definovaný reklamou, muzikou, pouličním stylem – a ano, pár magickými soupeřivými okamžiky.



Výchozím bodem se stal model Air Jordan IV. Pod Gibbsovým vedením vznikla kolekce, která klade velký důraz na výrobu a materiál. „Naší vizí bylo nakombinovat semiš a síťovinu, takže jsme skutečně tvrdě pracovali na tom, abychom našli ty pravé materiály,“ říká Gibbs. „U semiše jsme se nechali inspirovat opravdu silným ale měkkým... U síťoviny jsme chtěli retro síťovinu, co známe z originálních tenisek z 80. let.“ Výsledkem je avantgardní adaptace čtvrté osobité siluety MJ, co v mnoha ohledech razí novou cestu.