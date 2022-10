V botách Air Jordan 12 ‚Playoffs‘ uvedených v roce 1997 zažil Michael Jordan velkolepé boje o titul této sezóny. Vzpomínáš si na jeho vítěznou trefu v prvním finálovém zápase? Nebo na jeho 39bodové představení v rozhodujícím šestém zápase? Tohle všechno je vepsáno do historie legendárního modelu Air Jordan 12. Svršek z leštěné kůže završuje vyšívání na poutku paty, které nese jasný vzkaz pro všechny, kdo si tenhle milovaný model značky Jordan obují: „Quality Inspired By The Greatest Player Ever.“ (Kvalita inspirovaná největším hráčem všech dob.)

Skladová položka (SKU): CT8013-006