Značka Jordan slaví 30. výročí boty Air Jordan. Rozhodla se proto inspirovat se letošní akcí All-Star weekend a slavným pořádajícím městem, které je rodištěm Michaela Jordana, a vyrobit botu v barvě klasického modelu Air Jordan X. Bota Air Jordan X vznikla v rámci snahy značky Jordan o vylepšení původních modelů. Jde o nový výrobní postup, jehož cílem je vyrábět retro tenisky, které by se co nejvíce přiblížily originálu, a to jak svou kvalitou, tak i vzhledem a pocitem při nošení. Jednou z prvních předělávek retro tenisek je bota Air Jordan 10 Retro, která vzdává hold betonové džungli a jejímu významnému vlivu na trvalý odkaz značky Jordan. Jordan prokázal, že je stále silou, se kterou je na palubovce třeba počítat. Proti New Yorku zaznamenal 55 bodů a nenechal tak nikoho na pochybách, že je zpátky v plné formě. Model „Double Nickel“ byl původně párem bot vyrobeným exkluzivně pro MJ. Objevil se v nich po restartu své kariéry v roce 1995, kdy oblékal dres s číslem 45.