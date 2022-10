Model Air Humara Premium je původní trailová běžecká bota z 90. let, která se vrací do městského prostředí. Mix šedé a armádní zelené na textiovém svršku odkazují na přírodní vzhled, ale elegantní profil ji směřují do ulic. Pomocí systému rychlého šněrování je nazouvání snadné. Odpružení Nike Zoom Air v podrážce poskytuje aktivní odraz, který běžci zbožňují. To vše je doplněno prvkem Encapsulated Air pod patou a aktivním trakčním vzorem.