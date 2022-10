Dvacet let po prvním uvedení na trh se vrací nezapomenutelný model Air Humara. Byla to první bota, které jsme mezipodešev obtáhli látkou, aby noha perfektně držela i na lesních cestách. Barevná kombinace černé, žluté a šedé odkazuje na barvu silnice, středových čas a betonových krajnic. Nike Zoom Air v přední části a klasická technologie Air pod patou odlehčují každý došlap, zatímco pogumovaná špice chrání před odřením boty. Z čistě pevné trailové boty jsme se odvážili udělat stylovou botu i do města. Model Humara je pro každou špatnost.