Skoro dva roky po svém úžasném uvedení v roce 2018 se boty Air Force 1 Skeleton znovu zvedají z hrobů... akorát na Halloween. Strašidelná kultovní klasika se vrací ve známé podobě, tentokrát se ale oblékla do barev spojovaných se sklizní: oranžové starfish orange a černé. Grafický motiv kostry pořád pokrývá velkou část svršku a s doplňujícími prvky přechází až do stélky. Materiál podrážky a mezipodešve našel inspiraci v dýňové lampě svítící do noci a dává celku tajemnou zář. Přidej do svého podzimního botníku strašidelné boty, než se tenhle mysteriózní model zase vypaří jako duch.