119,99 €

Newyorská tenisková kultura je pověstná tím, že představuje klasické modely v novém světle, a tahle speciální edice Air Force 1 „NYC“ je toho důkazem. Klasický svršek v odstínu Triple White, loga Swoosh s drahokamy a původní střih oslavují město New York, jeho bohatou sportovní tradici a všechny Newyorčany, kteří milují tenisky. Než si je obuješ na výpravu do ulic, mrkni se na gumovou podrážku, která ti vždycky spolehlivě ukáže směr, kudy se dostaneš do klidnější části města.

Skladová položka (SKU): DH5622-100