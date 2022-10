AIR FORCE 1 LOW

FO’, FI’, FO’

130,00 €

Sixers se rozhodli pomstít týmu Lakers za prohru ve finále z roku 1982. Všechny překvapili, když do týmu přibrali nevypočitatelného, ale dominantního Mosese Malonea. Ten před utkáním play-off prohlásil, že Filadelfie v roce 1983 ovládne všechny tři postupové série a vyhraje šampionát. Jeho heslem bylo legendární „fo, fo, fo“. Tým Knicks porazili ve čtyřech zápasech a Buck ze hry vyřadili v pátém zápase. Malone sám ve čtvrtém zápasu proti Lakers získal 24 bodů a 23 doskoků a pomohl tak Sixers získat třetí titul NBA. Ve chvíli, kdy tým Filadelfie přebíral trofej, Malone, který byl jedním z prvních šesti hráčů, co oblékli botu AF1, upravil svoje motto na „fo, fi, fo“. Je to pokřik šampiona, který se v ulicích města ozýval ještě dlouho po tom, co ho Malone použil poprvé.