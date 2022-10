350,00 €

Basketbalové boty Nike Air Fear of God vznikly ve spolupráci s módním návrhářem Jerrym Lorenzem, zakladatelem značky Fear of God. Spojují v sobě osvědčené funkční prvky se stylem luxusního sportovního a streetového oblečení. Model Air FOG1 z Lorenzovy kolekce Air Fear of God je jako stvořený na zápasy. Má síťovaný svršek, tlumení Zoom Air a šněrování, které se dá zavázat klasicky nebo kolem kotníku.