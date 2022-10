350,00 €

Basketbalové boty Nike Air Fear of God vznikly ve spolupráci s módním návrhářem značky Fear of God Jerrym Lorenzem. Jsou spojením osvědčených funkčních atributů se sportovním a streetovým stylem luxusních kousků. Kolekce Nike x Fear of God důkladně symbolizuje putování kteréhokoli z hráčů – z ulic až na palubovku, z tunelu na hřišti až k pozápasovým rozhovorům.