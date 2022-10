Žáby jsou obojživelníci. Znamená to, že na rozdíl od lidí můžou fungovat na souši i ve vodě. Teda dokud nemáš turistické vybavení v podobě ACG AO, které taky patří mezi obojživelníky.

Dokonalé boty na pěší turistiku jsou inovativně navržené tak, aby mohly být plně ponořené do vody a vrátily se zpátky na souš bez zbytečného přerušení chůze. Model AO je vybavený nezbytnými prvky pro celodenní turisty jako je měkká jednotka Zoom Air v patě, systém stahovacího šněrování zakrytý síťovanou kapsou k zamezení jeho zachycování a provedení Trailframe, co ochrání tvoje chodidla i před tlakem nerovných kamenů.

Jak se ale opravdu dostanou z jezera na stezku, aniž je nemusíš hodit do sušičky? Podívej se zblízka: Tyhle malé dírky v mezipodešvi ve skutečnosti vytlačují přebytečnou vodu na každém kroku. Voda dovnitř, voda ven. Snadné. A to všechno je součást ekosystému vybavení do každého počasí. A tím myslíme opravdu každé počasí.