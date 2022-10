V těchhle botách dokážeš všechno. Třeba dát výpověď, pokořit vysokou horu nebo utéct před medvědem. Jsou vybavené monstrózní trakcí a neklouzavým systémem šněrování, takže v nich můžeš vyrazit do terénu a nemusíš se bát, že upadneš. Model ACG Dog Mountain má robustní vzhled inspirovaný 90. léty a je připravený se do toho pustit. Jsou to boty pro všechny, kdo rádi vyráží do terénu.