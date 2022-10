Inside the Vault

Tenhle model z roku 2009 byl první oficiální botou značky Jordan určenou pro turnaj Quai 54.

Jak líp zahájit naše partnerství než botou Jordan 1, která stála na počátku úspěchu značky Jordan!

A bylo to ‚poprvé‘ se vším všudy, protože – i když to dneska může znít neuvěřitelně – značka Jordan do té doby žádné spolupráce nedělala. Tahle byla její historicky první.