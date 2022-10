Dal 2002, il Quai 54 è l'evento più atteso dell'estate per i cestisti amatoriali e professionisti di Parigi. Quasi 20 anni dopo la prima edizione, l'influenza dell'evento trascende lo sport e rende omaggio all'impatto culturale della comunità nera in Francia e a Parigi. Oggi, la collezione rinsalda il legame tra la cultura nordamericana e africana in modo definitivo.