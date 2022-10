La sneaker culture di New York rende spesso omaggio a modelli classici con nuove versioni, e questa Air Force 1 "NYC" fa esattamente questo. Con una classica tomaia total white, Swoosh gioiello e la forma originale, questa Air Force 1 Mid Jewel "NYC" in edizione speciale celebra la città, la sua ricca tradizione sportiva e tutti i newyorchesi appassionati di sneakers. Prima di indossarla in città, dai un'occhiata alla suola in gomma se hai bisogno di qualche indicazione: con questo modello, saprai sempre come raggiungere i quartieri alti.

SKU: DH5622-100