Das Leben ist schon kompliziert genug, da sollte es Fitness nicht auch noch sein. Nike Celebrity-Trainer Ben Bruno bringt die Dinge auf den Punkt und hat es sich zum Ziel gesetzt, mit Trainingsparolen wie "Mehr ist mehr" und "Keine freien Tage" aufzuräumen. Mit diesem Ansatz hat er bereits Chelsea Handler und Justin Timberlake geholfen, bessere Ergebnisse im Kraftraum zu erzielen. In dieser Folge des Trained Podcast spricht der Columbia-Absolvent und selbst ernannte "Meathead" mit Nike Senior Director of Performance Ryan Flaherty darüber, wie seine Rückenprobleme seine Karriere als Trainer in Gang gesetzt haben, was er aus der Arbeit mit Hollywoodgrößen gelernt hat und warum manche von uns eventuell keine Burpees mehr machen sollten (wir haben "manche" gesagt). Außerdem stellt er seine supereinfache Trainingsmethode vor, bei der nur wenige Übungen wiederholt werden, seine "Kiss"-Formel zur Anwendung kommt und er auf seine Interpretation der 80/20-Regel zurückgreift. Wir alle haben das Zeug dazu, so stark zu werden wie Bruno.