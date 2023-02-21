So gelingen Freiwürfe – erklärt von Basketball-Coaches und -Profis

Mit einem Freiwurf kannst du auf einzigartige Weise einen Punkt bei einem Basketballspiel erzielen – ohne dass das andere Team dich davon abhalten kann. Deshalb entsteht oft erheblicher Druck von Coaches, Teamkolleg:innen und Fans, bei dem Wurf zu treffen, wenn sich die Gelegenheit bietet.

Freiwürfe sind buchstäblich Freipunkte für dein Team, so Jamie Hagiya, ehemalige Basketballspielerin an der University of Southern California. Und es werden auch viele Spiele durch Freiwürfe entschieden.

"Wenn du zum Ende des Spiels kommst und Punkte knapp werden, kannst du mit Freiwürfen das Spiel gewinnen oder ein Unentschieden erreichen, um in die Nachspielzeit zu kommen", sagt Matt Beeuwsaert (Coach Beez), ein ehemaliger Profi-Basketballspieler, der in Los Angeles, Kalifornien, als Coach arbeitet. Kurz gesagt: Es lohnt sich, an der eigenen Freiwurftechnik zu arbeiten.

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Hier erfährst du von Profis und Coaches, wie du jeden Wurf verwandelst.