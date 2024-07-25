Nike bringt mit dem Nike Jam seinen ersten Breaking-Schuh heraus
Produktneuheiten
Dieser Schuh ist Teil einer umfassenderen Schuh- und Bekleidungskollektion, die im Sommer 2024 herauskommt.
- Nike bringt seine erste Breaking-Schuh- und Bekleidungskollektion heraus.
- Der Künstler Futura, der schon seit langer Zeit mit dem Unternehmen zusammenarbeitet, hat gemeinsam mit Nike eine Kollektion entworfen, die auch Verbandstrikots für die USA, Korea und Japan umfasst.
- Der Nike Jam und ausgewählte Bekleidung sind seit dem 16. Juli 2024 weltweit auf nike.com und in ausgewählten Stores erhältlich. Die Verbandstrikots sind ab dem 1. August erhältlich, die Farbgebung Nike Jam Futura erscheint im Herbst 2024.
Nike veröffentlicht im Sommer 2024 seine allererste Breaking-Schuh- und Bekleidungskollektion. Die Kollektion, die in Zusammenarbeit mit dem bekannten Künstler Futura entworfen wurde, der für seine auffälligen Graffiti-Street-Designs bekannt ist, soll eine verbesserte Performance bieten und gleichzeitig dem B-Boy- und B-Girl-Style treu bleiben.
"Das Ergebnis ist ungalublich", sagt Futura. "Der Jam ist ein wunderschönes, brandneues Modell, das von Grund auf für das entwickelt wurde, was die Tänzer:innen selbst performen möchten und in dem sie sich wohlfühlen."
Sechs Jahre Forschung und Tests von und mit Breakdancer:innen aller Leistungsklassen flossen in die Entwicklung des Nike Jam ein. Mit dem daraus resultierenden Schuh können Breakdancer:innen auf allen Oberflächen optimal gleiten, egal ob in der Halle, auf Asphalt oder auf Beton. Der Schuh verfügt über eine Schaumstoff-Mittelsohle für schützende Dämpfung, während die Gummi-Cupsohle und das bodennahe Tragegefühl Breakdancer:innen dabei unterstützen, ihr Bestes zu geben.
Der Nike Jam wurde sowohl für den Sport als auch für den Alltag entwickelt und überzeugt durch Funktion und Style. Die drei Nike Jam Farbgebungen zeigen Elemente, die den Ursprüngen des Sports Tribut zollen. Plattenspieler und Mikrofone, mit denen DJs und MCs für Stimmung sorgen, inspirierte das Design der Farbgebung in Schwarz und Gum. Die Pappe, mit der sich Breakdancer:innen vor schwer einschätzbaren Oberflächen schützten, diente als Inspiration für die Farbgebung in Tan und Schwarz. Die Farbgebung in Schwarz und Weiß, die in Zusammenarbeit mit Futura entstand, basiert auf Futuras legendärem Break Train-Werk aus dem Jahr 1980.
Nike Athlet Logan "Logistx" Edra meint: "Der Jam ist die Art von Schuh, die ich wegen seiner Traktion und Strapazierfähigkeit jederzeit tragen würde – egal ob beim Training, beim Cyphering oder beim Chillen. Dieser Schuh ist in vielerlei Hinsicht eine Hommage. Reflektoren, Mesh und die verschiedenen Materialien im Obermaterial sorgen für einen coolen Touch."
Auch die Bekleidungskollektion wurde entwickelt, um die Performance zu verbessern und gleichzeitig dem für das Breaking so typischen Street-Style treu zu bleiben. Die Oberteile, Hosen und Accessoires der Kollektion bieten Funktionen, die Strapazierfähigkeit, Bewegungsfreiheit und Performance optimieren – von längeren Ärmeln und Hosenbeinen bis hin zu integrierten unteren Schichten und schweißableitender Nike Dri-FIT ADV-Technologie. Nike bringen außerdem Verbandstrikots für die USA, Korea und Japan heraus, die sich durch ein Design auszeichnen, bei dem Einheit im Fokus steht.
"Wir verschieben die Grenzen dessen, was in Bezug auf Herstellung und Design möglich ist, und alle bei Nike haben daran mitgewirkt, die Kollektion so gut wie möglich zu machen", sagt Futura. "Ich weiß, dass wir alle stolz auf das sind, was wir geleistet haben, aber letztendlich tun wir es für die Athlet:innen."
Die Kollektion ist seit dem 16. Juli 2024 weltweit auf nike.com und in ausgewählten Retail Stores erhältlich. Die Verbandstrikots sind ab dem 1. August weltweit auf nike.com und in ausgewählten Retail Stores erhältlich. Die Nike Jam Futura-Farbgebung feiert ihr Debüt im Herbst 2024.