Mein eigenes Spielfeld: Freiheit auf dem Meer

"Jeder hat eine Rolle", erklärt er. "Manchmal geht es einfach darum, mit dem Team auf einer Welle zu sein und einander zu vertrauen." Die Segel können sich verhaken, aber eine gut aufgestellte Crew hat das im Griff. Sie sind ebenso erfahren wie Chris. "Als Profi-Segler musst du dein Boot kennen, Disziplin haben und das Wasser kennen". Selbst nach all den Jahren spürt Chris bei jedem Rennen einen Adrenalinrausch. "Das Meer und der Wind in den Segeln sind all die Anstrengung wert", sagt er. Die lokalen Rennen sind eine gute Vorbereitung für große Regattas, die traditionell in Grenada stattfinden. Er hat es bereits aufs Podium geschafft, aber bisher nur bis auf den 2. Platz. Eines Tages will er die Nummer 1 werden.

Durchhaltevermögen war für Chris im Verlauf seiner Karriere ausschlaggebend. Und es war nicht immer einfach. Er spricht ganz offen darüber, wie kritisch seine Familie den Kosten des Segelns gegenüberstand. Segeln ist zudem ein vornehmlich weißer Sport auf der Insel, was Probleme mit Rassismus mit sich zieht.

"Als ich anfing, hatten nur wenige Kinder meine Hautfarbe. Alle anderen waren weiß", erklärt Chris. "Ich zog viele Blicke auf mich. Das war nicht leicht. Aber aus der Erfahrung habe ich auch viel gelernt."