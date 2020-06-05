3 Tipps, wie du Kids für Fitness begeisterst
Bewegung
Von Nike Training
Kinder motivieren und Spaß an der Bewegung vermitteln
Das Geheimnis, wie man Kinder dazu bringt, sich zu bewegen, lautet: Spaß! In diesem Artikel geben wir dir drei Tipps für maximalen Spaßfaktor, mit denen du kleine und große Kinder dazu bringst, sich gerne zu bewegen.
Kinder sind nur dann für etwas zu begeistern, wenn der Spaßfaktor dabei nicht zu kurz kommt. Das kennen wir von Aufgaben im Haushalt, Arztterminen oder langen Autofahrten. Aber auch Sport ist da keine Ausnahme. "Wenn Bewegung nicht unterhaltsam genug ist, verlieren Kinder schnell das Interesse", so Karen Santesson, die im Child Development Center von Nike das "Everybody Moves"-Aktivitätsprogramm in Übereinstimmung mit den Auflagen der Society of Health and Physical Educators’ Shape America leitet. Du weißt nicht, wo du anfangen sollst? Sieh dir die folgenden Tipps an, um deine Kids zu animieren.
1. Mach ein Spiel daraus.
Die einfachste und naheliegendste Möglichkeit, Bewegung unterhaltsamer zu gestalten, ist, ein Spiel daraus zu machen. Das sorgt dafür, dass körperliche Anstrengung nicht als solche wahrgenommen wird. "Während einfache Spiele wie Fangen, Ochs am Berg oder Fußball perfekt für jüngere Kinder (3 bis 5 Jahre) geeignet sind, interessieren sich ältere Kinder und Jugendliche eher für dynamische Spiele wie Hindernisparcours, die nur eine kurze Aufmerksamkeitsspanne erfordern", so Santesson. Du kannst ganz einfach selbst einen Parcours aufbauen. Platziere dazu etwa fünf oder sechs "Hindernisse" in deinem Garten oder in deiner Wohnung. Das können aufeinandergestapelte Kissen sein, über die die Kids springen müssen, oder aber auch zwei Bäume, zwischen denen sie den Krabbenlauf machen müssen. Stelle einen Timer und motiviere sie dazu, den Parcours in einer bestimmten Zeit zu durchlaufen. Sorge für noch mehr Begeisterung, indem du sie anfeuerst.
2. Gib ihnen die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen.
"Kinder mögen es für gewöhnlich, wenn sie eigene Entscheidungen treffen können. Das gibt ihnen ein Gefühl der Kontrolle", so Santesson. Gib den Kleinen (3 bis 6 Jahre) eine Aufgabe, die sie erledigen müssen. Ernenne sie beispielsweise zu deinen persönlichen Trainingspartnern, deren Aufgabe es ist, deine Yoga-Übungen so gut wie möglich nachzumachen, oder dir zwischen deinen Sit-ups einen leichten Medizinball zuzuwerfen. Ältere Kids können selbst ein Workout aussuchen oder ein eigenes zusammenstellen, indem sie fünf oder sechs Übungen kombinieren, die sie interessant finden. Dieses Workout könnt ihr dann gemeinsam absolvieren. "Kids lieben es, wenn sie ihren Eltern sagen dürfen, was sie tun sollen. Wenn die Kids sehen, dass du ihre Übungen machst und Spaß daran hast, werden sie eher mitmachen wollen", so Santesson. In der NTC App könnt ihr nicht nur von Nike Master Trainern geführte Workouts aus der "For the Whole Family"-Reihe, sondern auch Übungen aus der "Learn the Basics of Training"-Reihe auswählen.
"Kids lieben es, wenn sie ihren Eltern sagen dürfen, was sie tun sollen. Wenn die Kids sehen, dass du ihre Übungen machst und Spaß daran hast, werden sie eher mitmachen wollen"
Karen Santesson, Nike Child Development Center
3. Rege ihre Fantasie an.
Egal, ob ihr ein auf Ausdauer ausgelegtes Spiel spielt oder ein gemeinsames Workout absolviert, je mehr du deine Kids von dem ablenken kannst, was gerade auf der Welt passiert, desto besser. "Fantasiespiele regen das Gehirn an und erleichtern die Interaktion während des Spiels. Außerdem verlieren die Kids nicht so schnell das Interesse", so Santesson.
Hier ein Beispiel: Deine Tochter ist kein 3-jähriges Mädchen, sondern ein Schmetterling, der von einem Ende des Gartens zum anderen fliegt. Stelle ihr Fragen wie "Welche Farbe haben deine Flügel?". Dein 10-jähriger Sohn macht keine Ausfallschritte im Wohnzimmer, sondern tritt von einem Stein auf den nächsten, um einen Fluss mit heißer Lava zu überqueren. Fragen wie "Wie schnell kannst du dem Couch-Vulkan entkommen? Zeig es mir!" regen seine Fantasie an. Die meisten Kinder werden sich für etwas begeistern, wenn auch du echte Begeisterung dafür zeigst. Das gelingt am besten, wenn du eine imaginäre Situation erschaffst. Um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen, kannst du ihre aktuellen Interessen wie beispielsweise Ballett, Dinosaurier oder Athleten in das Fantasiespiel mit einfließen lassen.
Wenn alle Stricke reißen und sie sich immer noch nicht motivieren lassen, dann versuche, ihnen als Anreiz einen Preis für ihre Aktivität zu bieten. Du könntest sie mit ihrem Lieblingssnack oder einem Brettspiel belohnen. Wenn sie erst einmal gesehen haben, wie viel Spaß Fitness machen kann, werden sie hoffentlich in ein paar Tagen oder Wochen ganz von selbst damit anfangen wollen.