Emma Raducanu: Schluss mit Perfektionismus

Auf der Weltbühne des Sports hat man schnell den Eindruck, dass es hier keinen Platz für Fehler gibt. Aber Emma Raducanu weiß, dass es so etwas wie Perfektion nicht gibt. Um sich wirklich weiterzuentwickeln, musst du loslassen und Neues wagen.

Für unseren neuen Film der Serie "What Are You Working On?" haben wir uns mit Emma Raducanu getroffen, einer der besten Tennisprofis aus Bromley. Sie hat mit uns den ersten Tennisplatz besucht, auf dem sie je gespielt hat, und hat uns erzählt, dass sie schon immer zu den Besten gehören wollte. "Ich war eine richtige kleine Perfektionistin. Ich habe mich furchtbar aufgeregt, wenn ich den Ball mal nicht richtig getroffen habe."

Seither ist viel passiert und sie hat gelernt, dass Perfektion kein Ziel ist, nach dem man streben sollte. Auf ihrem Weg gab es viele Höhen und Tiefen. Aber das gehört dazu, wenn man etwas erreichen möchte. "Ich denke, dass mein Perfektionismus mir geholfen hat, diese Ergebnisse zu erreichen. Aber ich musste lernen, loszulassen, um die Emma zu werden, dich ich sein wollte, die Emma, die ich jetzt bin."