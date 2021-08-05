Warum uns laut Organisationspsychologe Adam Grant das Hinterfragen der eigenen Überzeugungen schlauer machen kann

Laut Organisationspsychologe Adam Grant beschleunigt sich die Informationsflut schneller denn je. Die einzige Möglichkeit, mit diesem Tempo Schritt zu halten, besteht seiner Meinung nach darin, dass wir lernen, unsere Ansichten zu überdenken. In dieser Folge von Trained spricht der Bestsellerautor mit Moderator Ryan Flaherty, Senior Director of Performance bei Nike, darüber, wie wir unseren Geist öffnen können. Er beginnt mit einem Ratschlag seines Tauchtrainers aus der Kindheit, der ihm half, seine Angst (vor Höhen!) zu überwinden und zu verstehen, dass Arbeitsmoral wichtiger ist als natürliches Talent (oder Anmut) – was Grant schließlich zu einem All-American-Titel führte. Dann befasst er sich mit dem Grund, warum wir nie geteilter Meinung sein sollten, mit der Gefahr, sich in Gesundheits- und Wellnesskults zu verstricken, und mit der Kraft eines "Challenge-Netzwerks", wie er es nennt.