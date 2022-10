« Nous ne nous contentons pas de fabriquer des chaussures inspirées des grands espaces », explique Nathan VanHook, directeur créatif principal de Nike et designer de chaussures ACG. « Cette chaussure est conçue pour l'extérieur, pour être confortable, moderne et fonctionnelle. » La React Terra Gobe dispose d'une semelle intermédiaire Nike React, qui lui confère un amorti innovant et léger. Celle-ci s'accompagne d'une adhérence en dents de scie inclinées sur la semelle extérieure, favorisant l'accélération au niveau de l'avant-pied et la décélération au niveau du talon.