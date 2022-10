Lorsqu'on revisite une chaussure emblématique, les idées peuvent venir de n'importe où, des imprimés animaliers aux vieux logos. Pour la dernière collaboration atmos x Nike, intitulée « We Love Nike », l'inspiration est venue des fans de sneakers et des coloris classiques Nike Air Max. Le directeur créatif d'atmos, Hirofumi Kojima, a commencé par dessiner des motifs constitués de boîtes à chaussures Nike empilées, comme celles qu'on trouve dans les placards des collectionneurs. Les créateurs Nike ont appliqué ces motifs à la Air Max 1, à la Air Max 90, et à deux Max 95 inspirées par la OG.