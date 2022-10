AIR MAX 1

WE LOVE NIKE

Basée à Tokyo, atmos entretient avec la communauté sneakers une relation authentique et viscérale. Elle-même constituée de passionnés, atmos rend hommage aux collectionneurs du monde entier avec la collection « We Love Nike ». Chaque chaussure révèle sur l'empeigne un imprimé Shoebox unique, vu ici sur la Air Max 1. Ce modèle présente également un coloris et une conception qui rappellent une ancienne Air Max 1 emblématique : la Air Max 1 SC de 1998 en cuir.