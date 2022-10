Quel que soit l'angle sous lequel on la regarde, cette synthèse de la Air Money et de la More Uptempo évoque toute la culture du basketball des années 1990. Lettres majuscules imposantes. Coussin d'air visible. Silhouette agressive. Et le symbole du dollar. Le nouveau coloris blanc se détache sur une base d'un noir absolu et présente de subtils détails corail. Notez également le cochon (un symbole traditionnellement lié à l'argent) en forme de ballon de basket qui orne l'enveloppe amovible.