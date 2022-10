Lorsque les chaussures Air Money et Uptempo sortent en 1996, tout en elles, de l'unité Air visible au lettrage manifeste, respire l'audace. Il ne semble donc guère surprenant qu'une fusion des deux silhouettes afficherait ce même esprit d'innovation et de témérité. Bienvenue à la Air More Money, un audacieux mélange qui fait son arrivée vingt-et-un ans après ses prédécesseurs. Sa languette amovible arbore le nom de la sneaker en grandes lettres éclatantes pour ne laisser aucun doute sur son identité. Un signe dollar orne l'arrière du talon tandis que l'unité Air Sole s'étend sous toute la longueur du pied pour un maintien confortable et un look dynamique. Marchant sur la bulle sans jamais se dégonfler, la Air More Money n'a pas peur d'oser.