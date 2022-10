La Air Jordan XXXI Low Q54 fait honneur au Quai 54 World Streetball Championship, l'événement mondial célébrant le basketball et sa culture. Le tournoi annuel réunira les plus grands basketteurs de rue sur ses terrains d'extérieur, ainsi que l'édition spéciale de la Air Jordan XXXI, arborant des couleurs et des détails Q54 en hommage au championnat.