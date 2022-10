À l'image des modèles qui l'ont précédée, la Air Jordan XXXI a été conçue pour être performante sur le terrain et offrir un look stylé au quotidien. Son empeigne légère et souple se caractérise par des détails Air Jordan emblématiques pour un style adapté à la rue. Cette dernière édition présente une silhouette basse qui accentue encore sa personnalité urbaine.