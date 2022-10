Conçue pour les parquets tout en offrant un look parfait pour le quotidien, la Air Jordan XXXI s'inscrit dans la lignée de la gamme Air Jordan. La technologie FlightSpeed de la chaussure optimise la réactivité de l'amorti Zoom Air tandis qu'une empeigne Flyweave offre un maintien souple et respirant. La dernière version présente une coupe basse, un dégradé partant du noir et une semelle extérieure bleue transparente.