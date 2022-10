Wenn du Ausschau nach einem frischen Look hältst, hat die Suche jetzt ein Ende. Auf dem komplett weißen Obermaterial dieses AJ5 bilden die legendären Designlinien und Symbole in Neonfarben einen tollen Kontrast. Das geometrische Muster am Kragenfutter spricht für sich selbst, falls die Leute nicht sofort erkennen, worum es geht. Die Mittelsohle in Dark Royal rundet den Look mit verschiedenfarbigen Akzenten am linken und rechten Schuh ab.