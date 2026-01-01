Nike Chadstone

Nike Chadstone

Abierto • Cierra a las 5:30 p. m.

Chadstone Shopping Centre

1341 Dandenong Rd

Shop 328

Chadstone, Victoria, 3148, AU

+61 3 9964 7670

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Horario de la tienda

dom: 10:00 a. m. - 7:00 p. m.
lun - mié: 9:00 a. m. - 5:30 p. m.
jue - sáb: 9:00 a. m. - 9:00 p. m.

Servicios

  • Zona de prueba: running

    Zona de prueba: running

    La forma más interesante de probarse un calzado de running hasta ahora.

  • Acceso anticipado para miembros

    Acceso anticipado para miembros

    Compra algunos de nuestros productos más populares e innovadores antes de que estén disponibles en cualquier otro lugar.

  • Reuse-A-Shoe

    Reuse-A-Shoe

    Entrega tu calzado usado y lo reciclaremos en Nike Grind.

  • Información sobre devoluciones

    Información sobre devoluciones

    Esta tienda no acepta devoluciones de pedidos hechos en Nike.com o la Nike App.

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