FOR DE USLÅELIGE: LEBRON 15 Hvis jeg trodde på hypen, ville jeg ikke klart å utfordre de beste. Hvis de ikke hadde prøvd å holde meg nede, ville jeg ikke ha visst at jeg kunne reise meg igjen. Hvis de ikke hadde tvilt på lojaliteten min til hjembyen min, hadde jeg ikke vært så giret på å nå målet mitt. Hvis de ikke hadde prøvd å holde meg nede, ville jeg ikke ha visst at ingenting biter på meg.