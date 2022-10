Vi ble knust da vi hørte nyheten om Virgil Ablohs bortgang. Siden 2016 har Virgil vært et kjært medlem av Nike, Jordan og Converse-familien. Han var en kreativ kraft med en stor lidenskap for å utfordre status quo, og han banet vei for en ny visjon samtidig med at han inspirerte flere generasjoner underveis. Virgil var en samarbeidspartner, kollega og produktiv kreatør, men fremfor alt var han en ektemann, far, sønn, bror og venn. Vi er stolte over å kunne kalle ham familie. Vi vil gjerne uttrykke vår medfølelse til alle som kjente ham. Han vil bli sårt savnet.