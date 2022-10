Den terrenginspirerte Nike x Travis Scott-kleskolleksjonen er resultatet av å kombinere komforten til sportswear-klær med funksjonalitet. Kolleksjonen inneholder en hettegenser, sweatpants og T-skjorte. Hettegenseren og sweatpantsen har cargofunksjoner og er ideelle for de som ikke vil ofre komfort for funksjon, og omvendt. For å gjøre kolleksjonen komplett er det også med en T-skjorte med lomme.